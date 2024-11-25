Партизаны "засветили" базу ПВО россиян в оккупированном Крыму
Украинские партизаны разведали базу российских военных на мысе «Фиолент» в оккупированном Крыму. Там, в частности, расположены системы ПВО оккупантов
Об этом говорится в сообщении партизанского движения АТЕШ, передает RegioNews.
По данным партизанского движения, на территории базы расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем.
Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, которые обеспечивают противовоздушную оборону и способны выявлять и отслеживать угрозы на больших расстояниях.
Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, который занимается радиолокационным наблюдением и выявлением целей.
Напомним, 21 ноября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представители оккупационных властей заявили об отражении ракетной атаки.