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25 ноября 2024, 04:25

Партизаны "засветили" базу ПВО россиян в оккупированном Крыму

25 ноября 2024, 04:25
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фото: АТЕШ
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Украинские партизаны разведали базу российских военных на мысе «Фиолент» в оккупированном Крыму. Там, в частности, расположены системы ПВО оккупантов

Об этом говорится в сообщении партизанского движения АТЕШ, передает RegioNews.

По данным партизанского движения, на территории базы расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем.

Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, которые обеспечивают противовоздушную оборону и способны выявлять и отслеживать угрозы на больших расстояниях.

Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, который занимается радиолокационным наблюдением и выявлением целей.

Напомним, 21 ноября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представители оккупационных властей заявили об отражении ракетной атаки.

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