Нічна атака дронів: на Київщині зафіксовано падіння уламків

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У ніч проти 24 листопада російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. На Київщині працювала протиповітряна оборона, є знищені ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Як зазначається у повідомленні, тривога у Київській області тривала понад 6 годин.

Постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Падіння уламків збитих ворожих цілей було зафіксовано поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомили, що було збито більше десяти безпілотників, які атакували Київ.

Загалом протягом ночі та ранку сили ППО збили 50 ворожих дронів.