У Севастополі пролунали вибухи: окупанти кажуть про роботу ППО

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Вдень, 21 листопада, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Представники окупаційної влади заявляють про відбиття ракетної атаки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У місті також лунають сирени повітряної тривоги.

Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що військові збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією Чорного моря на значній відстані від берега.

Варто зазначити, що в цей же час повітряна тривога була оголошена і по всій території України у зв'язку з загрозою застосування балістичного озброєння росіянами.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.