В Севастополе раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО
Днем, 21 ноября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представители оккупационных властей заявляют об отражении ракетной атаки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В городе также раздаются сирены воздушной тревоги.
Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега.
В это же время воздушная тревога была объявлена и по всей территории Украины в связи с угрозой применения баллистического вооружения россиянами.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.