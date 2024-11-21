В Севастополе раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО

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Днем, 21 ноября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представители оккупационных властей заявляют об отражении ракетной атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе также раздаются сирены воздушной тревоги.

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега.

В это же время воздушная тревога была объявлена ​​и по всей территории Украины в связи с угрозой применения баллистического вооружения россиянами.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.