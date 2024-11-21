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21 ноября 2024, 15:33

В Севастополе раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО

21 ноября 2024, 15:33
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фото иллюстративное: соцсети
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Днем, 21 ноября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представители оккупационных властей заявляют об отражении ракетной атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе также раздаются сирены воздушной тревоги.

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега.

В это же время воздушная тревога была объявлена ​​и по всей территории Украины в связи с угрозой применения баллистического вооружения россиянами.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Севастополь Крым взрыв ракетная угроза ПВО оккупация
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