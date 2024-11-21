Росія вивела в Чорне море багато ракетоносіїв "Калібрів"
Станом на ранок четверга, 21 листопада, Росія тримає в акваторії Чорного моря 24 ворожі кораблі, п'ять із яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 28 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі.
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