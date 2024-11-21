ППО збила 6 ракет Х-101, якими Росія атакувала Дніпро

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Сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Сили ППО збили шість із дев'яти ворожих ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог бив по підприємствах та критичній інфраструктурі міста.

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", — йдеться в повідомленні.

Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Повітряні сили закликають громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги. Медійникам та блогерам нагадали, що небезпечно поширювати інформацію щодо бойової роботи Збройних Сил України. Ці дані ворог може використати для повторних ракетних ударів.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетної атаки пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю. Через обстріли у Дніпрі зруйнована котельня.