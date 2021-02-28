В Крыму высохли два водохранилища, еще одно – на грани

Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады

Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады

Фото из открытых источников

В подконтрольном России Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ временно оккупированного Крыма, два из которых истощенные и прошли отметку «мертвый объем».

Об этом сообщил Радио Свобода, передает RegioNews.

По информации ведомства, по состоянию на 26 февраля 2021 года, полностью истощенные запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к "мертвому объему" и Балановское водохранилище.

В начале февраля, согласно мониторингу, приблизились к "мертвому объему" Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

Напомним, в январе в оккупированном РФ Крыму пересохло Аянское водохранилище, которая обеспечивала пресной водой жителей Симферополя.