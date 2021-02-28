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28 февраля 2021, 17:27 8

В Крыму высохли два водохранилища, еще одно – на грани

28 февраля 2021, 17:27 8
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Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады
Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады
Фото из открытых источников
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В подконтрольном России Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ временно оккупированного Крыма, два из которых истощенные и прошли отметку «мертвый объем».

Об этом сообщил Радио Свобода, передает RegioNews.

По информации ведомства, по состоянию на 26 февраля 2021 года, полностью истощенные запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к "мертвому объему" и Балановское водохранилище.

В начале февраля, согласно мониторингу, приблизились к "мертвому объему" Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

Напомним, в январе в оккупированном РФ Крыму пересохло Аянское водохранилище, которая обеспечивала пресной водой жителей Симферополя.

Крым вода водохранилище Симферополь ЖКХ

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