10:01  11 січня
У МОЗ назвали головні цілі жорсткого карантину
16:45  10 січня
Голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів
08:11  11 січня
Бойовики здійснили чергові провокації: стріляли поблизу Авдіївки та Водяного
UA | RU
UA | RU
11 січня 2021, 09:26 88

У Криму пересохло водосховище з прісною водою

11 січня 2021, 09:26 88
Читайте также на русском языке
Водосховище забезпечувало водою Сімферополь
Водосховище забезпечувало водою Сімферополь
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

В окупованому РФ Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

Як передає RegioNews, про це повідомив офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан.

Окупований Крим, Аянське водосховище постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті", - написав військовослужбовець в Facebook опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков.

вода Крим окупанти природа сховище
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Всі публікації »
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »