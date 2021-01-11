У Криму пересохло водосховище з прісною водою
Водосховище забезпечувало водою Сімферополь
Водосховище забезпечувало водою Сімферополь
В окупованому РФ Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.
Як передає RegioNews, про це повідомив офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан.
Окупований Крим, Аянське водосховище постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті", - написав військовослужбовець в Facebook опублікував відповідне відео.
Нагадаємо, Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков.
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