В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму

Василя Ганиша звільнили від покарання за станом здоров`я

Василя Ганиша звільнили від покарання за станом здоров`я

Фото: Уніан

Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого до 12 років ув'язнення за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі, передає RegioNews.

Джерело зазначило. що Ганиша тільки у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.

Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", - повідомило джерело в прокуратурі.

За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з райлікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.

Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.

Як відомо, Василь Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.

Нагадаємо, посадовцю спецслужби Росії повідомили про підозру у підбурюванні до держзради .