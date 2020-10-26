В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму
Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого до 12 років ув'язнення за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі, передає RegioNews.
Джерело зазначило. що Ганиша тільки у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.
Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", - повідомило джерело в прокуратурі.
За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з райлікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.
Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.
Як відомо, Василь Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.
Нагадаємо, посадовцю спецслужби Росії повідомили про підозру у підбурюванні до держзради .