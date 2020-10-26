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26 жовтня 2020, 17:53 2

В Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму

26 жовтня 2020, 17:53 2
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Василя Ганиша звільнили від покарання за станом здоров`я
Василя Ганиша звільнили від покарання за станом здоров`я
Фото: Уніан
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Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого до 12 років ув'язнення за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі, передає RegioNews.

Джерело зазначило. що Ганиша тільки у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.

Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", - повідомило джерело в прокуратурі.

За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з райлікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.

Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.

Як відомо, Василь Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.

Нагадаємо, посадовцю спецслужби Росії повідомили про підозру у підбурюванні до держзради .

суд Крим Верховна Рада депутат держзрада
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