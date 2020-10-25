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25 жовтня 2020, 17:58 5

Верховна Рада планує 3 листопада відновити роботу в пленарному режимі

25 жовтня 2020, 17:58 5
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Фото: Громадське радіо
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Верховна Рада планує 2 листопада зібратися на погоджувальну раду, а 3 листопада – на сесійне засідання.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Якщо не трапиться чого екстраординарного, то Верховна Рада збереться 2 числа (листопада – ред.), бо 2 числа в нас – погоджувальна рада, а з третього – в нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні, якщо все буде добре, ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021-й рік. Ми будемо працювати. Дійсно бачимо непросту епідеміологічну ситуацію в державі. Можливо, вона також повпливає на роботу Верховної Ради, але поки що не плануємо змінювати режим роботи" – зазначив політик.

Разумков нагадав, що 20 жовтня Рада не розглядала проєкту Держбюджету-2021, тому що перед цим бюджетний комітет не зібрався задля фіналізації поправок до відповідного законопроєкту.

Депутати можуть ознайомлюватися з матеріали, якщо дозволяє стан здоров’я, навіть на лікарняному і навіть вдома. А комітету необхідно було провести засідання. Я чув, що є зміни до закону про те, що засідання комітетів можуть відбуватися онлайн. Але будемо реалістами: коли йдеться про бюджет,... то проводити це в режимі онлайн, м’яко кажучи, не зовсім доречно і, на мій погляд, нереалістично," – уточнив Разумков.

Він додав, що понад 60 нардепів хворіють або вже перехворіли на COVID-19. При цьому він висловив переконання, що ухвалене парламентом рішення 30 вересня щодо скасування кількох засідань було виправданим, адже це суттєво покращило ситуацію щодо захворюваності у Верховній Раді: зменшилась кількість народних депутатів і працівників апарату, які хворіють.

Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков впевнений в тому, що в Україні обов'язково відбудеться другий тур місцевих виборів, які відбуваються у неділю, 25 жовтня.

Верховна Рада засідання робота Дмитро Разумков парламент
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