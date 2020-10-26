ОПОРА закликала парламент доопрацювати Виборчий кодекс

Там вважають, що це норма права, яка має бути реалізована в якісній формулі

Там вважають, що це норма права, яка має бути реалізована в якісній формулі

Фото з відкритих джерел

Громадянська мережа ОПОРА закликає народних депутатів повернутися до належного експертного доопрацювання Виборчого кодексу.

Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції "Порушення дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня та результати спостереження", інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ". "Ми закликаємо парламент повернутися до етапу належного експертного доопрацювання документу (Виборчого кодексу, - ред.), переглянути політикам ефект пропорційної системи з відкритими списками для місцевих виборів і більш раціонально ставитися до виборчого законодавства, тому що це не є політтехнологія, це не є виборчий інтерес", – зазначила Айвазовська. Голова ОПОРИ наголосила, що це норма права, яка має бути реалізована в якісній формулі, в якісних статтях і є прийнятною для організації ефективних виборів. Вона висловила сподівання, що після завершення нинішнього виборчого циклу, який буде продовжений у листопаді, зважаючи на другий тур, парламентарі повернуться власне до своєї роботи і "вивчать ефект як цієї системи, так і в цілому процедур, які стосуються виборчого процесу". Нагадаємо, в ОПОРІ у більшості міст прогнозують ще один тур виборів мерів.

.