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21 жовтня 2020, 11:24 1

Посадовцю спецслужби Росії повідомили про підозру у підбурюванні до держзради - Офіс генпрокурора

21 жовтня 2020, 11:24 1
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Він сприяв окупації Криму шляхом підкупу українських військовослужбовців
Він сприяв окупації Криму шляхом підкупу українських військовослужбовців
Фото: з відкритих джерел
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Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру посадовцю ФСБ Росії у підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України під час окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За погодження з прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру посадовцю ФСБ РФ”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у лютому-березні 2014 року посадовець спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином, був реалізований заздалегідь розроблений злочинний план окупації та подальшої анексії території півострова Крим.

Крім того, співробітник ФСБ РФ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України.

Йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; підбурюванні до вчинення державної зради та веденні агресивної війни проти України.

Раніше повідомлялось, що у СБУ зафіксували факти примусового вербування бойовиками мешканців Донбасу.

Офіс генпрокурора СБУ Крим окупація РФ
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