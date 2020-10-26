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26 октября 2020, 17:53 2

В Украине освободили единственного осужденного за госизмену депутата ВР Крыма

26 октября 2020, 17:53 2
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Василия Ганиша освободили от наказания по состоянию здоровья
Василия Ганиша освободили от наказания по состоянию здоровья
Фото: Униан
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Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного к 12 годам заключения за госизмену бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганиша.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре, передает RegioNews.

Источник отметил. что Ганиша только в сентябре отправили в колонию в Черниговской области для отбывания наказания.

Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганиша от наказания по состоянию здоровья", - сообщил источник в прокуратуре.

По словам собеседника, суд вынес решение незаконно, используя медицинскую справку о состоянии здоровья Ганиша из райбольницы, а не от специальной тюремной комиссии.

Прокуратура уже подала апелляцию на это решение.

Как известно, Василий Ганиш - единственный крымский депутат, который был задержан на территории материковой Украины и получил наказание за госизмену в виде реального тюремного срока.

Напомним, должностному лицу спецслужбы России сообщили о подозрении в подстрекательстве к госизмене .

суд Крым Верховная Рада депутат госизмена
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