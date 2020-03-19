В Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост

Проверять на коронавирус всех въезжающих в оккупированный Крым по Керченскому мосту из Краснодарского края пока невозможно

Фото: РосСМИ

Проверять на коронавирус всех въезжающих в оккупированный Крым по Керченскому мосту из Краснодарского края пока невозможно

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