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19 марта 2020, 17:37 3

В Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост

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19 марта 2020, 17:37 3
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Проверять на коронавирус всех въезжающих в оккупированный Крым по Керченскому мосту из Краснодарского края пока невозможно
Фото: РосСМИ
Проверять на коронавирус всех въезжающих в оккупированный Крым по Керченскому мосту из Краснодарского края пока невозможно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

Глава аннексированной республики Сергей Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в плане защиты от новой инфекции.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет", - сказал он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. На российско-украинской границе на севере Крыма, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

Отмечают, что случаев коронавируса в Крыму не зафиксировано, но более 130 человек под наблюдением.

Кроме того, в России уже почти 100 больных коронавирусом, но ввод карантина "пока не горит".

Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.


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