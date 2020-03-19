В Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.
Глава аннексированной республики Сергей Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в плане защиты от новой инфекции.
"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет", - сказал он.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. На российско-украинской границе на севере Крыма, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.
Отмечают, что случаев коронавируса в Крыму не зафиксировано, но более 130 человек под наблюдением.
Кроме того, в России уже почти 100 больных коронавирусом, но ввод карантина "пока не горит".
Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 19:07 19 марта В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный
- 18:59 19 марта Во все регионы Украины отправили около 40 тыс экспресс-тестов
- 18:48 19 марта Во Львове отменили бесплатный проезд для пенсионеров
- 18:47 19 марта Похмелье, а не коронавирус: что на самом деле произошло с госпитализированной в Нежине женщиной
- 18:42 19 марта В Крыму ситуация в сотни раз сложнее – Чийгоз о коронавирусе
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе