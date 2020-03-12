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12 марта 2020, 17:38 10

Денисова рассказала, как в судах оккупированной АРК издеваются над крымскими татарами

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12 марта 2020, 17:38 10
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Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила, что издевательства оккупационной власти в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами – продолжаются
Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила, что издевательства оккупационной власти в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами – продолжаются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Денисовой.

Так, она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу репрессий в оккупированном Крыму в отношении крымских татар. Денисова призвала Бачелет присутствовать на судебных заседаниях и содействовать обеспечению права на защиту и справедливый суд, а также права на свободний доступ к надлежащей медицинской помощи.

"Незаконно задержанному Шабану Умерову во время судебного заседания стало плохо из-за недоедания, ведь продукты, которые выдают крымским татарам содержат свинину, которую по религиозным убеждениям нельзя употреблять", – написала она.

Денисова сообщила, что Сулейманову Амету, у которого хроническая болезнь сердца, сегодня будет избрана мера пресечения в Киевском районном "суде".

Кроме того, к четырем незаконно задержанным 11 марта крымским татарам, до сих пор не допускают адвокатов. Они с момента задержания не были обеспечены правовой помощью, что является грубым нарушением права на защиту и справедливый суд.

Напомним, что российские силовики утром 11 марта в домах крымских татар провели ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

В рамках обысков силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который с 2017 года проживает на материковой части Украины. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков.

Так, задержанным приписывают участие в "Хизб ут-Тахрир".


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