Денисова рассказала, как в судах оккупированной АРК издеваются над крымскими татарами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Денисовой.
Так, она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу репрессий в оккупированном Крыму в отношении крымских татар. Денисова призвала Бачелет присутствовать на судебных заседаниях и содействовать обеспечению права на защиту и справедливый суд, а также права на свободний доступ к надлежащей медицинской помощи.
"Незаконно задержанному Шабану Умерову во время судебного заседания стало плохо из-за недоедания, ведь продукты, которые выдают крымским татарам содержат свинину, которую по религиозным убеждениям нельзя употреблять", – написала она.
Денисова сообщила, что Сулейманову Амету, у которого хроническая болезнь сердца, сегодня будет избрана мера пресечения в Киевском районном "суде".
Кроме того, к четырем незаконно задержанным 11 марта крымским татарам, до сих пор не допускают адвокатов. Они с момента задержания не были обеспечены правовой помощью, что является грубым нарушением права на защиту и справедливый суд.
Напомним, что российские силовики утром 11 марта в домах крымских татар провели ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.
В рамках обысков силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который с 2017 года проживает на материковой части Украины. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.
Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков.
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