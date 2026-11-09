Удар по житловій забудові Вишгорода: є загибла та постраждалі

Фото: ДСНС

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

У місті виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку.

Крім того, внаслідок влучання російського безпілотника зруйнована частина житлової багатоповерхівки.

Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області.