На Кіровоградщині суд виніс вирок матері, яка залишила двох маленьких дітей без їжі, води та нагляду на кілька днів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька Благовіщенської громади покинула синів віком 5 і 3 роки самих удома та не виконувала батьківських обов’язків. У помешканні не було їжі, питної води, опалення і можливості отримати медичну допомогу. В умовах воєнного ситуація становила особливу небезпеку для дітей.

Зазначається, що 36-річна жінка вже перебувала на обліку в соціальних служб і раніше притягувалася до адміністративної відповідальності.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 135 та ст. 166 КК України, призначив три роки обмеження волі та позбавив батьківських прав.

Наразі дітей влаштували до родин, де їм забезпечили належний догляд і умови для життя.

