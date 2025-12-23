07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
01:30  23 грудня
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
07:50  23 грудня
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 07:50

Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще

23 грудня 2025, 07:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині суд виніс вирок матері, яка залишила двох маленьких дітей без їжі, води та нагляду на кілька днів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька Благовіщенської громади покинула синів віком 5 і 3 роки самих удома та не виконувала батьківських обов’язків. У помешканні не було їжі, питної води, опалення і можливості отримати медичну допомогу. В умовах воєнного ситуація становила особливу небезпеку для дітей.

Зазначається, що 36-річна жінка вже перебувала на обліку в соціальних служб і раніше притягувалася до адміністративної відповідальності.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 135 та ст. 166 КК України, призначив три роки обмеження волі та позбавив батьківських прав.

Наразі дітей влаштували до родин, де їм забезпечили належний догляд і умови для життя.

Нагадаємо, у Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Підозру отримали мати дитини, сімейний лікар та працівник соціальної служби. Всі знали, що стан 10-річного хлопчика погіршується, але ніхто нічого не зробив.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область поліція суд покарання діти небезпека
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Мукачеві суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у багатоповерхівці
23 грудня 2025, 08:36
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджений багатоквартирний будинок
23 грудня 2025, 08:25
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
23 грудня 2025, 08:24
На Миколаївщині на складі магазину сталась масштабна пожежа
23 грудня 2025, 08:12
Поточний стан війни: чому швидкого миру не буде
23 грудня 2025, 07:58
"Ніхто так не ховався": як журналісти шукали бізнесмена Міндіча в Ізраїлі
23 грудня 2025, 07:56
Масований удар: РФ атакує енергетичну інфраструктуру України
23 грудня 2025, 07:43
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
23 грудня 2025, 07:40
Росіяни гатили FPV-дронами по Нікопольщині: що відомо
23 грудня 2025, 07:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »