На Кіровоградщині двох депутатів підозрюють в ухиленні від мобілізації

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Кіровоградщині повідомили про підозру двом депутатам місцевих рад за умисне ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, обидва чоловіки є військовозобов’язаними, пройшли військово-лікарські комісії та були визнані придатними до служби, але ігнорували свій конституційний обов'язок.

Перший депутат Олександрівської селищної ради двічі отримував бойові повістки – у грудні 2023 року та вересні 2024 року. Він особисто прибував до територіального центру комплектування, але відмовлявся йти до військових частин, посилаючись на релігійні переконання.

Інший депутат Піщанобрідської сільської ради після отримання повістки не прибув до центру комплектування і, за версією слідства, умисно ухилився від мобілізації.

Крім того, він систематично не подавав електронні декларації за 2021-2024 роки, за що йому також повідомлено про підозру за статтею 366-3 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили чергову "фабрику відстрочок", де працівники Територіального центру комплектування, колишній податковий фіскал і їхній цивільний спільник незаконно продавали відстрочки від мобілізації за 1 000-3 000 доларів США