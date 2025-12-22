Фото: ОВА

Вночі 22 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони, вдарили по Павлограду та Кривому Рогу

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Пожежу загасили.

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа – її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки та легковики.

Також БпЛА росіяни поцілили і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні оселі.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.

Посадовець зазначив, українські захисники вночі знищили на Дніпропетровщині три безпілотники.

На фото – наслідки атаки на Кривий Ріг.

Нагадаємо, впродовж 21 грудня окупанти завдали 595 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. На щастя, мирні жителі не постраждали.