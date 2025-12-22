08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 07:40

Росіяни вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження, виникли пожежі

22 грудня 2025, 07:40
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 22 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони, вдарили по Павлограду та Кривому Рогу

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Пожежу загасили.

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа – її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки та легковики.

Також БпЛА росіяни поцілили і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні оселі.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.

Посадовець зазначив, українські захисники вночі знищили на Дніпропетровщині три безпілотники.

На фото – наслідки атаки на Кривий Ріг.

Росіяни вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини
Окупанти вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини

Нагадаємо, впродовж 21 грудня окупанти завдали 595 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. На щастя, мирні жителі не постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли Дніпропетровська область руйнування наслідки
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
Унікальна операція: ГУР знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком
22 грудня 2025, 08:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »