В Кировоградской области двух депутатов подозревают в уклонении от мобилизации

В Кировоградской области сообщили о подозрении двум депутатам местных советов за умышленное уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, оба мужчины являются военнообязанными, прошли военно-врачебные комиссии и были признаны годными к службе, но игнорировали свою конституционную обязанность.

Первый депутат Александровского поселкового совета дважды получал боевые повестки – в декабре 2023 и сентябре 2024 года. Он лично прибывал в территориальный центр комплектования, но отказывался идти в воинские части, ссылаясь на религиозные убеждения.

Другой депутат Песчанобридского сельского совета после получения повестки не прибыл в центр комплектования и, по версии следствия, умышленно уклонился от мобилизации.

Кроме того, он систематически не подавал электронные декларации за 2021-2024 годы, за что ему также поставлено в известность о подозрении по статье 366-3 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове правоохранители разоблачили очередную "фабрику отсрочок", где работники Территориального центра комплектования, бывший налоговый фискал и их гражданский союзник незаконно продавали отсрочки от мобилизации за 1 000-3 000 долларов США.