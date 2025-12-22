15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 12:26

В Кировоградской области двух депутатов подозревают в уклонении от мобилизации

22 декабря 2025, 12:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области сообщили о подозрении двум депутатам местных советов за умышленное уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, оба мужчины являются военнообязанными, прошли военно-врачебные комиссии и были признаны годными к службе, но игнорировали свою конституционную обязанность.

Первый депутат Александровского поселкового совета дважды получал боевые повестки – в декабре 2023 и сентябре 2024 года. Он лично прибывал в территориальный центр комплектования, но отказывался идти в воинские части, ссылаясь на религиозные убеждения.

Другой депутат Песчанобридского сельского совета после получения повестки не прибыл в центр комплектования и, по версии следствия, умышленно уклонился от мобилизации.

Кроме того, он систематически не подавал электронные декларации за 2021-2024 годы, за что ему также поставлено в известность о подозрении по статье 366-3 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове правоохранители разоблачили очередную "фабрику отсрочок", где работники Территориального центра комплектования, бывший налоговый фискал и их гражданский союзник незаконно продавали отсрочки от мобилизации за 1 000-3 000 долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кировоградская область война мобилизация повестка депутаты военное положение прокуратура
ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
22 декабря 2025, 08:54
Россияне оккупировали Звоновку в Донецкой области и продвинулись вблизи нескольких сел – DeepState
22 декабря 2025, 08:42
Россияне ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины: есть повреждения, возникли пожары
22 декабря 2025, 07:40
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 15:19
У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05
В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55
В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54
Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45
Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря 2025, 14:29
Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14
Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »