ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
У ніч на 22 грудня РФ атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 58 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
