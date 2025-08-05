На Одещині чоловік облив знайому бензином і підпалив

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На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у замаху на вбивство знайомої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 39-річної жительки Роздільнянського району зі значними опіками.

Правоохоронці встановили, що жінка перебувала у 36-річного знайомого в одному з сіл Одеського району. Під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік облив гостю бензином і підпалив.

Потерпіла вибігла з будинку, де їй допомогли загасити вогонь та викликати медиків місцеві жителі. Жінку госпіталізували.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві матері. За даними правоохоронців, 84-річна жінка померла від удушення. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.