09:40  28 липня
В Одесі загорівся торгівельний центр
05:05  28 липня
У Чернігові на очах у матері потонула 3-річна дитина
04:00  28 липня
Прикордонники показали, як "Скорпіони" знищують окупантів під Вовчанськом
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 08:25

РФ атакувала Кропивницький дронами: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

28 липня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
фото: Андрій Райкович
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вночі російська армія атакувала Кропивницький ударними дронами. Наразі в місті триває ліквідація пожежі

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За наявними даними, через ворожу атаку у Кропивницькому пошкоджене приміщення обласної філармонії.

"За попередньою інформацією — загиблі і травмовані відсутні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни атакували автобус із цивільними. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 19 осіб отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ пожежа окупанти Кропивницький дрон Андрей Райкович БПЛА атака пошкодження
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждали дитина та жінка
28 липня 2025, 08:10
Армія РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області: є руйнування
28 липня 2025, 07:40
Київ під обстрілом: п'ятеро поранених, серед них — дитина
28 липня 2025, 07:16
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
Мобілізовані з окупованої Херсонщини калічать себе, щоб не воювати за РФ
28 липня 2025, 10:19
За добу на Сумщині — майже 90 обстрілів, 3 загиблих і 20 поранених
28 липня 2025, 09:59
Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 300 російських дронів
28 липня 2025, 09:55
В Одесі загорівся торгівельний центр
28 липня 2025, 09:40
На трасі Одеса–Рені перекинулася вантажівка: ускладнено рух
28 липня 2025, 09:34
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для нас?
28 липня 2025, 09:24
Росіяни вбили мешканця Донеччини, поранені 4 цивільних
28 липня 2025, 09:15
Наслідки нічної атаки РФ на Київ: поліція оприлюднила кадри руйнувань
28 липня 2025, 08:58
Внаслідок російських обстрілів поранені 5 жителів Херсонщини
28 липня 2025, 08:45
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду в Україні
28 липня 2025, 08:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »