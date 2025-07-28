Росіяни атакували автобус із цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені

фото: Сумська ОВА

У неділю, 27 липня, близько 16:30 російський безпілотник вдарив по автобусу з мирними мешканцями поблизу села Іволжанське, що у Юнаківській громаді Сумського району

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, загинули троє людей, ще 19 отримали поранення. Одна з постраждалих жінок перебуває у вкрай тяжкому стані.

У момент атаки в автобусі перебували 39 пасажирів. Постраждалих та решту людей евакуювали на безпечну територію.

Загиблі — мешканки Юнаківської громади, які були евакуйовані до Сум, але періодично поверталися до своїх домівок і господарств у прикордонній зоні.

Григоров додав, що автобус раніше вже потрапляв під ворожі обстріли, але цей рейс став трагічним.

