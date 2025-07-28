Армія РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області: є руйнування
Вчора, 27 липня, окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житлової інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що минулої доби російські окупанти здійснили:
- П’ять авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці.
- 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Два обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку.
- 137 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у Дарницькому районі Києва постраждали п’ятеро мешканців багатоповерхівки, серед них — дитина.
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