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28 липня 2025, 07:40

Армія РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області: є руйнування

28 липня 2025, 07:40
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фото: Запорізька ОВА
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Вчора, 27 липня, окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування житлової інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що минулої доби російські окупанти здійснили:

  • П’ять авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці.
  • 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • Два обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку.
  • 137 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у Дарницькому районі Києва постраждали п’ятеро мешканців багатоповерхівки, серед них — дитина.

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