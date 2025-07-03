На дачі під Кропивницьким виявили тіла двох людей

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Вночі 2 липня в селі Созонівка Кропивницького району сталася смертельна пожежа. На території садового товариства "Колос" вогонь забрав життя двох людей

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 04:00 загорівся двоповерховий дачний будинок. Вогнеборці загасили пожежу.

"На місці виявлено тіла двох загиблих чоловіків 1994 та 1968 р.н.", — йдеться в повідомленні.

Фахівці встановлюють причину пожежі та всі обставини трагедії.