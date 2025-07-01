11:40  30 червня
Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
08:30  30 червня
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
07:54  30 червня
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
UA | RU
UA | RU
01 липня 2025, 00:25

На Сумщині вогонь забрав життя двох людей

01 липня 2025, 00:25
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Сумській області
Читайте также
на русском языке

Смертельна пожежа сталася вночі 30 червня в селі Козацьке Конотопського району

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Пожежа виникла близько 01:15 у приватному житловому будинку на вулиці Низова. Вогонь повністю охопив будівлю.

Для ліквідації займання рятувальники витратили більше 20 тонн води.

"На місці пожежі було виявлено тіла двох громадян 1955 та 1958 р.н.", ― йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині загорівся приватний будинок.Під час пожежі загинула 65-річна жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа загиблі вогонь рятувальники трагедія Сумська область
Російські дрони вдарили по Слов'янську: спалахнули пожежі
30 червня 2025, 14:14
В Одесі внаслідок удару "Шахеда" загинула вчителька та її чоловік
28 червня 2025, 12:21
На Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою
26 червня 2025, 15:10
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
У Чернівцях вантажівка на смерть збила електровелосипедиста
01 липня 2025, 01:35
У Харкові ВАЗ на смерть збив велосипедиста
30 червня 2025, 23:57
Смертельна ДТП на Київщині: авто загорілось, пасажир та водій загинули
30 червня 2025, 23:45
Пластик і купа сміття: у Запоріжжі знайшли чергове звалище
30 червня 2025, 22:52
На Рівненщині п'яний чоловік влаштував бійку з поліцією
30 червня 2025, 22:16
"Подорож" за 12 тисяч: на Закарпатті викрили чергового "бізнесмена на ухилянтах"
30 червня 2025, 21:42
Скандал у Львівській ОВА: чоловіків випускали за кордон за фейковими довідками з підписом російського імператора
30 червня 2025, 21:32
Львівська ОВА дозволяла чоловікам виїзд за кордон за листами з логотипом російського "Газпромбанку"
30 червня 2025, 21:18
Майно на мільйон: ексглава Броварського ТЦК користується елітним будинком і квартирами
30 червня 2025, 21:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »