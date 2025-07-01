На Сумщині вогонь забрав життя двох людей
Смертельна пожежа сталася вночі 30 червня в селі Козацьке Конотопського району
Про це інформує пресцентр ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.
Пожежа виникла близько 01:15 у приватному житловому будинку на вулиці Низова. Вогонь повністю охопив будівлю.
Для ліквідації займання рятувальники витратили більше 20 тонн води.
"На місці пожежі було виявлено тіла двох громадян 1955 та 1958 р.н.", ― йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, на Київщині загорівся приватний будинок.Під час пожежі загинула 65-річна жінка.
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