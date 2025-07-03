На даче под Кропивницким обнаружили тела двух человек

фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области

Ночью 2 июля в селе Созоновка Кропивницкого района произошел смертельный пожар. На территории садового общества "Колос" огонь унес жизни двух человек

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около четырех часов загорелся двухэтажный дачный дом. Огнеборцы потушили пожар.

"На месте обнаружены тела двух погибших мужчин 1994 и 1968 г.р.", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причину пожара.