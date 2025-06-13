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По словам экспертов, такая тенденция наблюдается по всей стране

Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур "Общественному", передает RegioNews.

В Кировоградской области за последний месяц зафиксировали снижение закупочной цены на молоко – минус 2 гривны за литр. Причиной стало сезонное увеличение объемов надоев и активный выпас скота. В летний период коровы получают больше зеленой массы, что напрямую влияет на количество производимого молока.

Специалисты отмечают, что такая ситуация не уникальна для региона, ведь удешевление молока в летний период - общеукраинская тенденция. Сейчас рынок насыщен, потому перерабатывающие предприятия снижают закупочную стоимость. В селах и частных фермах также наблюдается увеличение предложения молока, что дополнительно влияет на рыночную цену.

Однако эксперты предупреждают: ближе к осени ситуация изменится. Из-за сокращения объемов надоев и ухудшения погодных условий выпас станет ограниченным, соответственно предложение молока уменьшится. Ожидается, что в зимний период закупочные цены снова пойдут вверх.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились цены на молочную продукцию, сколько теперь придется платить.