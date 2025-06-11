На Кіровоградщині судитимуть інструктора, який побив військовослужбовця на полігоні

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ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив військовослужбовця на навчальному полігоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Подія сталась у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Водночас командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Нагадаємо, на Кіровоградщині водій військової частини виявився зрадником.