На Кіровоградщині судитимуть інструктора, який побив військовослужбовця на полігоні
ДБР повідомило про підозру інструктору, який побив військовослужбовця на навчальному полігоні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Подія сталась у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.
З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Водночас командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).
Нагадаємо, на Кіровоградщині водій військової частини виявився зрадником.