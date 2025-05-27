Фото: СБУ

На Кіровоградщині викрили водія-електрика військової частини, який працював на росіян. Його затримали "на гарячому"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Кіровоградщині затримали 32-річного водія-електрика військової частини. Він коригував повітряні атаки РФ по центральному регіону України. Як з'ясували правоохоронці, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

Також чоловік передавав російській ФСБ маршрути руху підрозділів його військової чистини, а також види їхнього озброєння.

Відомо, що російський агент сподівався на "евакуацію" до тимчасово окупованої частини Донеччини. Там він планував вступити до ворожих угруповань та воювати проти України. Його затримали, коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта.

За словами правоохоронців, російські спецслужби обіцяли зраднику гроші. Проте він так нічого і не отримав. СБУ повідомили йому про підозру за статтею про державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 47-річного інженера, який шпигував для росіян. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. З першого дня там він намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.