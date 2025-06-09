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09 червня 2025, 13:57

На Кіровоградщині медики тренувалися рятувати від холери

09 червня 2025, 13:57
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У Кропивницькому відбулося симуляційне навчання з реагування на підозру захворювання на холеру. Його організував Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

За сценарієм тренування, бригада екстреної медичної допомоги транспортувала пацієнта з підозрою на холеру до шпиталю особливо небезпечних інфекцій. Там його госпіталізували з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів.

Участь у навчаннях взяли медики, працівники Центральної міської лікарні Кропивницького, Департамент охорони здоровʼя Кіровоградської ОВА, рятувальники та інші служби.

Залучені служби чітко відпрацювали алгоритми реагування, спираючись на обласні плани та маршрут пацієнта.

Такі навчання щороку проводять у кожному регіоні України. Водночас з червня до жовтня в країні триває посилене епідеміологічне спостереження за холерою. В областях діють оперативні протиепідемічні групи, готові до транспортування хворих.

Медичні заклади визначені для госпіталізації пацієнтів із підозрою на холеру, мають запас необхідних ліків, деззасобів та регідратаційних розчинів.

За останніми даними Європейського Центру контролю та профілактики захворювань, з початку 2025 року у світі зафіксовано понад 111 тисяч випадків холери, з них 1 562 — летальні. Найбільше випадків зафіксовано в країнах Африки, Азії та Близького Сходу.

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Кропивницький медики Кіровоградська область тренінги міністерство охорони здоров'я холера
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