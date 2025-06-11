В Кировоградской области будут судить инструктора, избившего военнослужащего на полигоне
ГБР сообщило о подозрении инструктору, избившему военнослужащего на учебном полигоне
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Событие произошло в сентябре 2024 года на занятиях по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий поразил курсанта примером автомата.
С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи ГБР возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.
Инструктору учебного взвода поставлено в известность о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В то же время командир учебного взвода сообщен о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Напомним, в Кировоградской области водитель воинской части оказался предателем.