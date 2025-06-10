Жінці загрожує до 10 років за підпал підприємства на Львівщині

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На Львівщині правоохоронці затримали підозрювану в підпалі підприємства

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Зазначається, що у ніч на 9 червня на території приватного підприємства в одному з міст Шептицького району виникла масштабна пожежа. Після перевірки експерти встановили, що причиною займання став навмисний підпал.

Вивчивши записи з камер відеоспостереження поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 35-річна мешканка одного з сіл району. Жінка вночі принесла під стіни складу легкозаймисті речовини, підпалила їх і втекла.

Вогнем частково були знищені склад з готовою продукцією, підсобні приміщення, котельня та інше майно підприємства.

Правоохоронці затримали фігурантку і повідомили їй про підозру. Жінці світить до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік підпалив автомобіль родича і намагався втекти за кордон.