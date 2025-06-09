Фото: ГСЧС

В Кировоградской области столкнулись два автомобиля на трассе. В результате аварии погибли люди

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Авария произошла 9 июня около 8:23 возле поселка Александровка Маловисковской МТГ Новоукраинского района, на трассе М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино. Столкнулись два автомобиля: DODGE и HYUNDAI.

Спасатели деблокировали из автомобилей людей. В результате ДТП четверо погибших.

Напомним, ранее на Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет. Из автомобиля деблокировали двух человек. Одного человека передали медика, а другой — к сожалению, не выжил.