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На Кіровоградщині оголосили про підозру зловмисникам, які вчинили підпал. Робили вони це на замовлення "аноніма з соцмереж"

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Юнак з Вінницької області отримав повідомлення від анонімного користувача Telegram щодо пошкодження адміністративних будівель та споруд на території України та залучив до своєї злочинної схеми знайомого з Кіровоградської області. Разом вони купили бензин на заправці.

Згодом зловмисники підпалили приміщення старостату в Голованівському районі Кіровоградської області. Це вони записали на відео, яке відправили "замовнику" на підтвердження.

Тепер зловмисникам оголосили про підозру за фактом пошкодження майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі підліток кинув коктейль Молотова в синагогу. Йому повідомили про підозру.