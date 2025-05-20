Фото: Нацполиция

В Кировоградской области объявили о подозрении злоумышленникам, совершившим поджог. Делали они это по заказу "анонима из соцсетей"

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Молодой человек из Винницкой области получил сообщение от анонимного пользователя Telegram о повреждении административных зданий и сооружений на территории Украины и привлек к своей преступной схеме знакомого из Кировоградской области. Вместе они купили бензин на заправке.

Впоследствии злоумышленники подожгли помещение старостата в Голованевском районе Кировоградской области. Это они записали на видео, которое отправили заказчику в подтверждение.

Теперь злоумышленникам объявили о подозрении по факту повреждения имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, ранее в Кривом Роге подросток бросил коктейль Молотова в синагогу. Ему сообщили о подозрении.