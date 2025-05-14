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14 травня 2025, 19:40

Не мав здоров'я для бойових завдань: на Кіровоградщині судили чоловіка, який відмовився від повістки

14 травня 2025, 19:40
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Житель Кіровоградської області був придатним до військової служби. При цьому він категорично відмовлявся від повістки

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Кіровоградській області судили чоловіка, який відмовився від повістки. За даними правоохоронців, він пройшов медичну комісію на початку 2024 року. Тоді його визнали придатним до військової служби. Проте згодом він відмовився від отримання повістки.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що відмовився від служби через те, що, на його думку, його стан здоров'я не дозволяє виконувати бойові завдання.

Суд визнав чоловіка винним та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Сумщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він пояснив це своїми релігійними поглядами, які нібито пов'язані з буддизмом. Проте він не зміг назвати хоча б декілька заповідей.

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