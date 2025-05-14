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14 травня 2025, 12:21

На Вінниччині вчителька географії за 16 000 доларів переправляла чоловіків за кордон

14 травня 2025, 12:21
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фото: ДПСУ
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У Вінницькі області вчителька географії організувала схему переправлення осіб призовного віку через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" Державної прикордонної служби України у взаємодії з правоохоронцями викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Зловмисниця виявилась вчителькою географії. За даними слідства, жінка здійснювала пошук клієнтів, проводила інструктаж та координувала маршрути для перетину кордону поза пунктами пропуску. Свої послуги вона оцінювала в 16 000 доларів США з особи.

Жінку було затримано під час передачі коштів. Їй повідомлено про підозру за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чоловіків, які за 14 тисяч доларів намагались переправити клієнтів за кордон.

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