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14 мая 2025, 19:40

Не было здоровья для боевых задач: в Кировоградской области судили мужчину, который отказался от повестки

14 мая 2025, 19:40
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Житель Кировоградской области пригодился к военной службе. При этом он категорически отказывался от повестки

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Кировоградской области судили мужчину, отказавшегося от повестки. По данным правоохранителей, он прошёл медицинскую комиссию в начале 2024 года. Тогда он был признан годным к военной службе. Однако впоследствии он отказался от получения повестки.

На суде мужчина признал свою вину. Он пояснил, что отказался от службы из-за того, что, по его мнению, состояние его здоровья не позволяет выполнять боевые задачи.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области судили уклонившегося от мобилизации мужчину. На суде он объяснил это своими религиозными воззрениями, якобы связанными с буддизмом. Однако он затруднился назвать хотя бы несколько заповедей.

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