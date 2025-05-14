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Житель Кировоградской области пригодился к военной службе. При этом он категорически отказывался от повестки

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Кировоградской области судили мужчину, отказавшегося от повестки. По данным правоохранителей, он прошёл медицинскую комиссию в начале 2024 года. Тогда он был признан годным к военной службе. Однако впоследствии он отказался от получения повестки.

На суде мужчина признал свою вину. Он пояснил, что отказался от службы из-за того, что, по его мнению, состояние его здоровья не позволяет выполнять боевые задачи.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области судили уклонившегося от мобилизации мужчину. На суде он объяснил это своими религиозными воззрениями, якобы связанными с буддизмом. Однако он затруднился назвать хотя бы несколько заповедей.