На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який за 14 000 доларів продавав відстрочки від армії

фото: Національна поліція

Поліцейські Тернопільської області затримали чоловіка, який заробляв на військовозобов'язаних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Оперативники Кременецького райвідділу поліції затримали чоловіка, який за гроші допомагав військовозобов'язаним отримувати відстрочку від військового призову. За свої послуги зловмисник просив 14 000 доларів США.

Чоловік запевняв потенційних клієнтів, що має знайомих працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також зв’язок із членами військово-лікарської комісії.

Зловмисника затримали під час зустрічі із черговим "клієнтом" та отримання грошей.

Триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.