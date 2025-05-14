На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії

фото: ДПСУ

У Харківській області викрито громадянина України, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам за грошову винагороду отримати «бронювання» від призову на військову службу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними правоохоронців, 39 річний "бізнесмен" налагодив схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до підрозділів ДСНС України в Харківській області та з надання їм "бронювання" від призову на військову службу. Вартість таких "послуг" коштувала 9500 доларів США.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також "клієнтів" ділка.

Нагадаємо, на Харківщині викрили чергового агента, який працював на Росію.