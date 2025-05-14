На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії
У Харківській області викрито громадянина України, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам за грошову винагороду отримати «бронювання» від призову на військову службу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За даними правоохоронців, 39 річний "бізнесмен" налагодив схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до підрозділів ДСНС України в Харківській області та з надання їм "бронювання" від призову на військову службу. Вартість таких "послуг" коштувала 9500 доларів США.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також "клієнтів" ділка.
Нагадаємо, на Харківщині викрили чергового агента, який працював на Росію.
Окупанти вдарили КАБами по селу на Харківщині: є загиблі та пораненіВсі новини »
13 травня 2025, 19:50Відрядження чи втеча: у Лозовій зник заступник міського голови
13 травня 2025, 11:59РФ завдала ударів по Харківщині КАБами та дронами: є поранені
12 травня 2025, 12:38
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
14 травня 2025, 12:39Прикордонники показали, яка погода зараз у Карпатах
14 травня 2025, 12:29На Вінниччині вчителька географії за 16 000 доларів переправляла чоловіків за кордон
14 травня 2025, 12:21За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, знищили танки, арту та системи ППО
14 травня 2025, 12:20В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО
14 травня 2025, 12:13Поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася на Тернопільщині
14 травня 2025, 11:46Замах на фермера: депутат Полтавської облради Дядик залишиться під вартою
14 травня 2025, 11:42Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
14 травня 2025, 11:40На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі
14 травня 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків