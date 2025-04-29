Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegioNews.

Авария произошла 29 апреля около 14 часов, на пересечении улиц Покровской и Михайловской в Кропивницком. Водитель Fiat Doblo во время проезда перекрестка не предпочел в движении легковушку Renault Megane, который двигался по главной дороге. В результате автомобили столкнулись. К счастью, никто не пострадал.

"Помните, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, которые приближаются к этому перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения", - напоминают правоохранители.

Напомним, ранее в Ровенской области 17-летний парень попал в реанимацию после ДТП. 50-летний водитель автомобиля "Fiat Scudo", житель села Друхов, наехал на 17-летнего местного жителя, внезапно выбежавшего на дорогу из-за автобуса.