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26 марта 2025, 11:17

В Кировоградской области работница суда незаконно насчитала подчиненным более 150 000 гривен доплат

26 марта 2025, 11:17
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фото: ГБР
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В Кировоградской области Государственное бюро расследований разоблачило бывшую руководительницу аппарата суда, которая безосновательно начисляла доплаты подчиненным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, за три года она выплачивала трем сотрудникам доплаты за работу, которую они фактически не выполняли. Деньги начислялись за якобы работу с документами, содержащими государственную тайну.

Таким образом, должностница незаконно насчитала более 150 000 гривен доплат.

Фигурантку уже уволили из суда, ей сообщено о подозрении в служебном подлоге и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366 УК Украины, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн.

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