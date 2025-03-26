В Кировоградской области работница суда незаконно насчитала подчиненным более 150 000 гривен доплат

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, за три года она выплачивала трем сотрудникам доплаты за работу, которую они фактически не выполняли. Деньги начислялись за якобы работу с документами, содержащими государственную тайну.

Таким образом, должностница незаконно насчитала более 150 000 гривен доплат.

Фигурантку уже уволили из суда, ей сообщено о подозрении в служебном подлоге и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366 УК Украины, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн.