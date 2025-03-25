Суд стягнув з РФ компенсацію українському військовому, який втратив руку на війні
У Хмельницькій області суд ухвалив рішення стягнути з РФ кошти для українського військового. Захисник отримав тяжкі травми внаслідок ворожої атаки
Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.
Чемеровецький районний суд Хмельницької області ухвалив рішення, що РФ зобов'язана сплатити 4 мільйони гривень моральної шкоди українському військовому, який внаслідок ворожого обстрілу був тяжко травмований.
За словами чоловіка, в грудні 2022 року в Харківській області унаслідок ракетного обстрілу російської армії він отримав тяжке поранення та втратив руку. Свої моральні страждання він оцінив у 9 000 000 гривень, які просив суд стягнути з держави-агресора.
"За таких обставин суд вважає доведеним той факт, що [позивач] зазнав моральних та фізичних страждань у зв`язку з каліцтвом та ушкодженням здоров`я, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією Російської Федерації проти України, а тому відповідальною за спричинену [йому] моральну шкоду є безпосередньо держава російська федерація, збройні формування якої умисно вчинили збройну агресію проти України, що змусило позивача йти на війну", - йдеться в рішенні суду.