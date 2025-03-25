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Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Чемеровецький районний суд Хмельницької області ухвалив рішення, що РФ зобов'язана сплатити 4 мільйони гривень моральної шкоди українському військовому, який внаслідок ворожого обстрілу був тяжко травмований.

За словами чоловіка, в грудні 2022 року в Харківській області унаслідок ракетного обстрілу російської армії він отримав тяжке поранення та втратив руку. Свої моральні страждання він оцінив у 9 000 000 гривень, які просив суд стягнути з держави-агресора.