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25 березня 2025, 02:50

Суд стягнув з РФ компенсацію українському військовому, який втратив руку на війні

25 березня 2025, 02:50
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У Хмельницькій області суд ухвалив рішення стягнути з РФ кошти для українського військового. Захисник отримав тяжкі травми внаслідок ворожої атаки

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Чемеровецький районний суд Хмельницької області ухвалив рішення, що РФ зобов'язана сплатити 4 мільйони гривень моральної шкоди українському військовому, який внаслідок ворожого обстрілу був тяжко травмований.

За словами чоловіка, в грудні 2022 року в Харківській області унаслідок ракетного обстрілу російської армії він отримав тяжке поранення та втратив руку. Свої моральні страждання він оцінив у 9 000 000 гривень, які просив суд стягнути з держави-агресора.

"За таких обставин суд вважає доведеним той факт, що [позивач] зазнав моральних та фізичних страждань у зв`язку з каліцтвом та ушкодженням здоров`я, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією Російської Федерації проти України, а тому відповідальною за спричинену [йому] моральну шкоду є безпосередньо держава російська федерація, збройні формування якої умисно вчинили збройну агресію проти України, що змусило позивача йти на війну", - йдеться в рішенні суду.

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