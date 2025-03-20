Росіяни вдарили по селищу під Запоріжжям: зруйновані житлові будинки
Ввечері 19 березня російські окупанти атакували населені пункти Запорізької області. У селищі Комишуваха Запорізького району руйнувань зазнала цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Внаслідок атаки у селищі Комишуваха зруйновано приватний будинок та пошкоджено розташовані поруч", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 19 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Поранення дістали двоє чоловіків.
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