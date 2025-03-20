Обстріл Кіровоградщини: пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці", змінені маршрути поїздів
Через вечірні обстріли Кіровоградщини та пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила рух поїздів
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.
"Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини маємо пошкодження інфраструктури – оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою", – йдеться у повідомленні.
З міркувань безпеки "Укрзалізниця" змінила рух низки поїздів:
- №53 Дніпро – Одеса;
- №92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;
- №7 Харків – Одеса;
- №128 Львів – Запоріжжя;
- №52 Одеса – Запоріжжя.
Повідомляється, що прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин. При цьому жоден рейс далекого сполучення не скасовується, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, "Укрзалізниця" довезе ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.
"Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті. Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", – зазначили в компанії.
Нагадаємо, ввечері 19 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Постраждали цивільні.