Обстріл Кіровоградщини: пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці", змінені маршрути поїздів

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Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини маємо пошкодження інфраструктури – оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою", – йдеться у повідомленні.

З міркувань безпеки "Укрзалізниця" змінила рух низки поїздів:

№53 Дніпро – Одеса;

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;

№7 Харків – Одеса;

№128 Львів – Запоріжжя;

№52 Одеса – Запоріжжя.

Повідомляється, що прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше 3 годин. При цьому жоден рейс далекого сполучення не скасовується, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, "Укрзалізниця" довезе ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

"Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті. Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, ввечері 19 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Постраждали цивільні.