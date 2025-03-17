Потужні вибухи на Кіровоградщині: в ОВА закликали зберігати спокій
У понеділок, 17 березня, фахівці проводитимуть вибухові роботи на Північно-Східній ділянці Сухокліївського родовища в Кропивницькому районі. Місцеві мешканці чутимуть гучні вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"17 березня, з 8.00 до 17.00, заплановані вибухові роботи на Північно-Східній ділянці Сухокліївського родовища", — йдеться у повідомленні.
Андрій Райкович закликав місцевих мешканців зберігати спокій.
Нагадаємо, днями на Кіровоградщині знайшли в полі російську крилату ракету, яка не вибухнула.
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