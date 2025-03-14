На Київщині знайшли залишки російського безпілотника
В одному з районів Київської області працівник лісгоспу виявив безпілотник
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На місце прибули сапери. Після проведення обстеження було встановлено, що це безпечні залишки ворожого безпілотника.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.
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