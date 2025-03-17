На Сумщині піротехніки знищили чотири боєприпаси

фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В суботу, 15 березня, піротехніки вилучили та знищили на Сумщині постріли гранатометний та з термобаричною гранатою, саморобну вибухівку та бойову частину БпЛА.

Боєприпаси були знайдені в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.